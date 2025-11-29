Es stellt sich heraus, dass selbst die elitärsten Mitglieder der Gesellschaft ein bisschen Jackie Chan und Chris Tucker lieben, da niemand anderes als US-Präsident Donald Trump versucht, seine Macht zu nutzen, um Rush Hour 4 möglich zu machen.

Dies stammt von Semafor, das erklärt, dass Trump eine Verschiebung in Hollywood hin zu "klassisch männlichen" Filmen mit Fokus auf harte, mutige und selbstbewusste Helden anstrebt. Da einer von Trumps größten finanziellen Unterstützern, Larry Ellison, nun Paramount besitzt (und Angebote für Warner abgibt), wird angenommen, dass Rush Hour 4 Frage des Wann, nicht des Ob, ist.

Der erste Rush Hour feierte 1998 Premiere und wurde ein Erfolg. Neun Jahre später, als der dritte Film veröffentlicht wurde, schien die Franchise ihre Blütezeit größtenteils erlebt zu haben. Trump teilt diese Meinung offensichtlich nicht, da er offenbar darum gebeten hat, das Wahlrecht zurückzubringen.

Außerdem zeigt er angeblich Interesse am Film Bloodsport von Jean Claude Van Damme aus dem Jahr 1998. Ob aus diesem Vorschlag noch etwas entstehen wird, ist unbekannt, aber es scheint, als sei der Präsident jetzt mehr als bereit, Vorschläge für Franchise-Verlängerungen zu machen.