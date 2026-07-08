Donald Trump schlägt beim NATO-Gipfel erneut gegen Spanien aus

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US-Präsident Donald Trump hat während des NATO-Gipfels in der Türkei zusammen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte erneut Spaniens Mitgliedschaft im Atlantikbündnis infrage gestellt.

Die Mitgliedstaaten des Verteidigungspakts treffen sich auf dem Gipfel in Ankara, und Trump fordert seit Jahren, dass die Mitgliedstaaten ihre jährlichen Verteidigungsausgaben auf 5 Prozent des BIP erhöhen, um diese zu finanzieren – eine Forderung, die Spanien seit Jahresbeginn kategorisch ablehnt, was mit der Weigerung zusammenfällt, die US-Offensive im Nahen Osten über Stützpunkte auf spanischem Boden zu unterstützen. Trump hat erneut seinen Finanzminister angewiesen, den gesamten Handel mit Spanien einzustellen.

Spanien "ist ein hoffnungsloser Fall" und er "will nicht weiter Geschäfte machen" mit ihm. "Spanien ist ein schrecklicher Partner in der NATO. Sie nehmen nicht teil, sie zahlen nicht; Ich will nichts mit Spanien zu tun haben. Bitte stellen Sie jeglichen Handel mit ihnen ein, einschließlich Besuche", sagte er und versicherte, dass die Maßnahme sofort in Kraft treten würde.

Mark Rutte, der neben ihm stand, reduzierte seine Bemerkungen fast sofort und erinnerte ihn daran, dass Spanien seine Verteidigungsausgaben auf 2,1 Prozent erhöht hat (weit mehr, als Madrid zu Jahresbeginn zunächst angedeutet hatte). "Du hast Spanien erwähnt; du hast es sogar geschafft, Spanien dazu zu bringen, 2 Prozent zu zahlen. Sie haben letztes Jahr einen großen Schritt nach vorne gemacht, also gibt es noch Probleme zu lösen, aber hören Sie, selbst mit Spanien möchte ich betonen, dass sie 2 Prozent erreicht haben."

Die Europäische Kommission hat außerdem eine Erklärung veröffentlicht, in der sie Spanien gegen Trump verteidigt und den derzeitigen Bewohner des Weißen Hauses daran erinnert, dass er die Handelsbeziehungen zu einem Mitgliedstaat der Europäischen Union nicht einseitig ändern kann. "[Die Europäische Kommission] wird stets die Interessen des Blocks und jedes einzelnen Mitgliedstaates verteidigen und sie schützen. Wir setzen uns für eine vorhersehbare und vorteilhafte Beziehung ein; die Kommission ist in dieser Angelegenheit sehr klar und ihre Position bleibt unverändert, wie wir bereits bei früheren Gelegenheiten betont haben. Die Beziehung zwischen der EU und den USA ist von beiderseitigem Interesse und wichtiger denn je."