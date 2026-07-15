Donald Trump ordnet die Wiederaufnahme der ICE-Verkehrskontrollen nach den Schießereien in diesem Monat an

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US-Präsident Donald Trump hat in den sozialen Medien eine Erklärung abgegeben, in der er sein Kabinett anweist, die ICE-Verkehrskontrollen und -Festnahmen im Rahmen seiner Einwanderungskontrollstrategie umgehend wieder aufzunehmen.

Die US-Einwanderungs- und Zollbehörde war angewiesen worden, solche Kontrollen auszusetzen, nachdem Beamte im Juli bei zwei Schießereien in Maine und Texas bei zwei Schießereien auf zwei Staatsbürger – einen kolumbianischer Herkunft und der andere mexikanisch – erschossen hatten. Die Bundesbehörden haben keine Beweise vorgelegt, die die Behauptungen stützen, dass keiner der beiden Männer eine Bedrohung für ICE-Beamte oder die breite Öffentlichkeit darstellte, was den Einsatz tödlicher Gewalt zur Festnahme rechtfertigen würde.

"Dies ist keine Änderung der Politik, sondern eine vorübergehende Pause", sagte Tom Homan, Trumps Grenzberater, gegenüber dem Fox News Channel (wie von Reuters berichtet). Weniger als 24 Stunden später wurde eine präsidiale Exekutivanordnung erlassen, um sie wieder einzusetzen.

Mit diesen beiden Opfern ist die Zahl der Menschen, die seit Januar 2025 – als Trump mit den Massenabschiebungen begann – während der bundesstaatlichen Einwanderungsdurchsetzung erschossen wurden, auf sieben gestiegen.