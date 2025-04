Donald Trump nimmt an der Beerdigung von Papst Franziskus in Rom teil

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Präsident Donald Trump hat gerade angekündigt, dass er und First Lady Melania Trump an der Beerdigung von Papst Franziskus in Rom teilnehmen werden, nachdem dieser aufgrund einer längeren Krankheit verstorben ist. Mehr über den Tod von Papst Franziskus können Sie hier lesen.

Der Verlust des Vatikans ist weltweit zu spüren, und Trumps Teilnahme wird ihn zum ersten amtierenden US-Präsidenten seit George W. Bush im Jahr 2005 machen, der an einem päpstlichen Begräbnis teilnimmt. Die Ankündigung, die Sie unten lesen können, wurde von Donald Trump auf seinem Truth Social gemacht.

In einem Akt des Respekts ordnete Trump auch an, dass die Flaggen der Vereinigten Staaten zu Ehren des verstorbenen Pontifex auf halbem Stab wehen sollten. Franziskus, der von vielen als Papst des Volkes geliebt wird, versuchte, die Kirche integrativer zu machen, indem er den Ausgegrenzten die Hand reichte und Mitgefühl statt Verurteilung forderte.