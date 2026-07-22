Donald Trump möchte, dass FIFA-Präsident Gianni Infantino der nächste UN-Generalsekretär wird

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Die Freundschaft zwischen US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino wird erwidert: Infantino verlieh ihm im vergangenen Jahr den scheinbar absichtlich geschaffenen FIFA-Friedenspreis, und später, als Trump seinen Starspieler Folarin Bolagun vor einem WM-Spiel von einer Sperre freisprechen ließ, beugte sich die FIFA seinem Wunsch und ließ ihn spielen. Jetzt, da die Weltmeisterschaft vorbei ist, möchte Trump reagieren und wird Infantino laut The New York Post zum nächsten Generalsekretär der Vereinten Nationen nominieren.

Der Portugiese António Guterres wird Ende Dezember zurücktreten, und der nächste Generalsekretär wird in diesem Jahr gewählt: Die Kandidaten müssen die Zustimmung des 15-köpfigen Sicherheitsrats erhalten, von denen fünf ein Vetorecht haben: die Vereinigten Staaten, Russland, China, Frankreich und das Vereinigte Königreich.

Trump sieht Infantino als eine Person, die "von allen auf der Welt respektiert wird, und erkennt an, dass er eine besondere Fähigkeit hat, Menschen zusammenzubringen", so Quellen der NY Post. Nicht alle würden dem zustimmen: UEFA-Präsident Aleksander Ceferin boykottierte die Weltmeisterschaft, um gegen die vielen Kontroversen rund um den Wettbewerb zu protestieren, und kürzlich sagte LaLiga-Präsident Javier Tebas, Infantino "zerstöre den Fußball".

Paolo Zampolli, der Geschäftsmann und Diplomat sowie Trumps Sondergesandter für globale Partnerschaften, sagte, dass es einige Ähnlichkeiten zwischen den Rollen des FIFA-Präsidenten und des UN-Generalsekretärs gebe: "Bei den Vereinten Nationen muss man mit 193 Mitgliedstaaten zu tun haben. In der FIFA gibt es über 200 Mitglieder. Giannis großartige Bilanz zeigt, dass er weiß, wie man managet."