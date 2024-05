Donald Trump hasst The Apprentice und droht mit Klage

HQ

Ein junger und hungriger Donald Trump wird in dem neuen Film The Apprentice dargestellt, der bei den aktuellen Filmfestspielen in Cannes Premiere feierte. Doch trotz relativ guter Resonanz, vor allem für den Hauptdarsteller Sebastian Stan, weiß nicht jeder zu schätzen, was der halbschwedische Regisseur Ali Abbasi ausgeheckt hat.

Laut einer Erklärung von Donald Trumps Entourage ist The Apprentice reine Verleumdung, voller Lügen und grenzt an Science-Fiction. Steven Cheung, einer der vielen Sprecher des Präsidentschaftskandidaten, beschrieb den Film wie folgt:

"Dieser Müll ist reine Fiktion, die Lügen sensationalisiert, die längst entlarvt wurden"

Cheung erwähnte auch, dass Trump und sein Team eine Klage gegen den Film und seine Schöpfer einreichen werden, die sie als "falsche Regisseure" bezeichnen.

"Wir werden eine Klage einreichen, um die offensichtlich falschen Behauptungen dieser vorgeblichen Filmemacher anzugehen."

Freust du dich auf The Apprentice?