Donald Trump erteilt Begnadigungen für fünf ehemalige NFL-Spieler, die wegen Drogenhandels und Meineids schuldig befunden wurden

Donald Trump hat fünf ehemaligen NFL-Spielern (einer posthum) begnadigt, die wegen verschiedener Verbrechen, darunter Drogenhandel, verbüßt haben. Das sind Joe Klecko, Nate Newton, Jamal Lewis, Travis Henry und Billy Cannon.

Klecko verbüßte eine Strafe wegen Meineids, nachdem er einer Bundesgrandjury, die Versicherungsbetrug untersuchte, belogen hatte. Newton, der dreimal den Super Bowl gewann, bekannte sich schuldig, nachdem die Behörden 10.000 Dollar und 175 Pfund Marihuana entdeckt hatten. Lewis wurde beim Versuch, Drogen zu verkaufen, erwischt, und Henry bekannte sich schuldig, einen Drogenring finanziert zu haben, der Drogen zwischen Colorado und Montana transportierte.

Cannon, der 2018 im Alter von 80 Jahren verstarb, verbüßte drei Jahre für seine Rolle in einem Gelddruckbetrieb. Die Entscheidung wurde von Trumps Regierung auf Ratschläge ihres "Begnadigungszaren" getroffen.

"Wie uns der Fußball in Erinnerung ruft, basiert Exzellenz auf Durchhaltevermögen, Anmut und dem Mut, wieder aufzustehen. Das gilt auch für unsere Nation", schrieb Alice Marie Johnson, "Begnadigungszarin" aus Trumps Regierung, die selbst ehemalige Gefangene ist und wegen Kokainhandels zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Johnson erhielt 2018 von Trump nach 21 Jahren Haft eine Begnadigung und ernannte sie zur "Begnadigungszarin", eine neue Rolle, die zuvor nie zu sehen war und als Berater fungiert, um andere Gefangene um Gnade zu empfehlen.