Donald Trump diagnostizierte chronische Veneninsuffizienz, nachdem er geschwollene Beine bemerkt hatte

HQ

US-Präsident Donald Trump wurde nach Angaben des Weißen Hauses mit chronischer Veneninsuffizienz diagnostiziert, nachdem er eine Schwellung in seinen Beinen bemerkt hatte.

CVI soll bei älteren Erwachsenen häufig vorkommen, aber Beinschwellungen können ein Zeichen für beunruhigendere Gesundheitsprobleme sein und sollten gründlich untersucht werden. Laut The Guardian hat das Weiße Haus erklärt, dass es derzeit keine Anzeichen für ernstere Erkrankungen wie tiefe Venenthrombosen gibt.

"Der Präsident unterzog sich einer umfassenden Untersuchung, einschließlich diagnostischer Gefäßuntersuchungen. Bilaterale venöse Doppler-Ultraschalluntersuchungen der unteren Extremitäten wurden durchgeführt und zeigten eine chronische Veneninsuffizienz, eine gutartige und häufige Erkrankung, insbesondere bei Personen über 70 Jahren", heißt es in einem Memo des Arztes des Präsidenten, Sean Barbarella.

CVI kann auftreten, wenn die Venen in den Beinen das Blut nicht richtig zum Herzen zurücktransportieren können, was zu Blutansammlungen in den Unterschenkeln und damit zu Schwellungen führen kann. Auch die Beine können schmerzen und sich kribbelnd anfühlen, und Krampfadern können ebenfalls auftreten. Die Behandlung umfasst Kompressionsstrümpfe, das Hochlagern der Beine und das Erreichen eines gesunden Gewichts durch Bewegung, insbesondere Gehen.