Donald Trump bestätigt, dass Microsoft am Kauf von TikTok interessiert ist

Microsoft hat seit 2014 mehrere spektakuläre Übernahmen in der Gaming-Welt getätigt, nicht zuletzt Minecraft, Obsidian Entertainment, Bethesda und Activision Blizzard. Das riesige Tech-Unternehmen gibt jedoch auch Geld für andere Dinge aus, und jetzt scheint es Zeit für eine neue riesige Akquisition zu sein.

Laut Reuters hat Präsident Donald Trump bestätigt, dass Microsoft derzeit über den Kauf von TikTok verhandelt. Der chinesische Social-Media-Dienst steht seit langem unter Beschuss, weil der Verdacht besteht, dass das chinesische kommunistische Regime die gesammelten Daten missbraucht und Algorithmen dazu verwendet werden können, die Demokratie im Westen zu untergraben und Verschwörungstheorien zu verbreiten.

Darüber hinaus haben viele, darunter Elon Musk, darauf hingewiesen, wie unvernünftig es ist, dass China seine Apps im Westen pushen darf, während alle westlichen Pendants in China gestoppt werden. Daher ist TikTok einem hohen Risiko ausgesetzt, in den USA geschlossen zu werden, wenn kein amerikanisches Unternehmen übernehmen kann, was wahrscheinlich den Tod des Dienstes auch in Europa bedeuten würde.

Das nächste, was Microsoft derzeit hat, sind Skype und LinkedIn, die man kaum als Social Media bezeichnen kann. Die Azure -Server des Unternehmens werden für wichtige TikTok-Funktionen verwendet, sodass sie in einer guten Position sind, den Betrieb zu übernehmen.

Wenn das wirklich passiert, wird das auch Folgen für uns Gamer haben, man kann sich vorstellen, dass es eine vollständige TikTok-Integration mit Xbox-Diensten geben wird, um zum Beispiel Videos und ähnliches teilen zu können. Es liegt jedoch noch ein langer Weg vor uns, und auch Oracle soll interessiert sein, und in der Vergangenheit haben Elon Musk und Walmart Interesse an einer Übernahme bekundet.