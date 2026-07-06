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US-Präsident Donald Trump hat bestätigt, was am Sonntag von mehreren Medien berichtet wurde: dass er die Entscheidung der FIFA direkt beeinflusst hat, den US-amerikanischen Fußballspieler Folarin Balogun von seiner Einspiel-Sperre zu entlasten und ihm die Teilnahme am heutigen Achtelfinale gegen Belgien zu ermöglichen.

Bei einer Ansprache im Oval Office am Montag bestätigte Trump, dass er selbst die FIFA "lediglich um eine Überprüfung der Aktion" gebeten habe und dass er direkt mit FIFA-Präsident Gianni Infantino (der ihm im vergangenen Dezember den "FIFA-Friedenspreis" verlieh) gesprochen habe, weil er "kein Foul für halte", wobei er sich auf diese Aktion in einem Spiel zwischen den USA und Bosnien und Herzegowina bezog. wodurch Balogun, der bisher mit drei Toren bester Torschütze der USA, eine direkte Rote Karte erhielt, was eine automatische Ein-Spiel-Sperre für das folgende Spiel auslöste.

Dieser Fall wurde von der Fußballwelt nahezu einstimmig abgelehnt, wobei die UEFA erklärte, dass "eine rote Linie überschritten wurde" und dass die Glaubwürdigkeit des Turniers und die Integrität des Sports Gefahr laufen, untergraben zu werden.

Teams dürfen gegen diese automatischen Sperren, die recht häufig sind, nicht protestieren, aber Trump meinte, es sei kein Foul, sondern nur "zwei großartige Athleten, die ineinander geprallt sind und sich verstrickt haben", und nutzte seinen Einfluss, um die FIFA zu einer beispiellosen Entscheidung zu bewegen, die direkt den FIFA-Regeln widerspricht, die besagen, dass Entscheidungen über die rote Karte endgültig sind, wie der Königliche Belgische Fußballverband verurteilt hat.

Für Trump jedoch, wenn Balogun seine Suspendierung vollendet hätte, hätte das "einen großen Makel im Wettbewerb hinterlassen". Laut The Guardian begann Trump am Mittwoch, die Entscheidungen zu treffen, um FIFA dazu zu bringen, die Entscheidung rückgängig zu machen, was ihn daran gehindert hätte, vor dem heutigen Spiel (2 Uhr MESZ, 1 Uhr BST am Dienstag) auf ihren Top-Stürmer zu zählen.