Donald Trump bekommt sein eigenes Biopic

Wetten, dass Sie dies nicht auf Ihrer Bingokarte für 2023 hatten? Big Donny T wird sein eigenes Biopic bekommen. "The Apprentice" hat Berichten zufolge bereits einige Schauspieler unter Vertrag, darunter Sebastian Stan, der eine jüngere Version von Trump spielt.

Maria Bakalova (Borat 2, Guardians of the Galaxy 3) wird Ivana Trump spielen und Jeremy Strong (Succession, The Gentlemen) wird Roy Cohn spielen. Der Film soll Trump dabei begleiten, wie er versuchte, sein Immobilienimperium aufzubauen. Das stammt vom iranischen Filmemacher Ali Abbasi.

Es gibt kein Wort darüber, wann dieser Film in die Kinos kommen könnte, aber da Donald Trump derzeit vor Gericht steht und immer noch eine Kandidatur bei den US-Präsidentschaftswahlen 2024 ins Auge fasst, ist es wahrscheinlich, dass der orangefarbene Mann immer noch in den Schlagzeilen sein wird, wann immer er veröffentlicht wird.

Danke, Deadline.