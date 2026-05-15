Donald Trump behauptet einen erfolgreichen Besuch in China, aber Handelsabkommen sind ungewiss

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Fast ein Jahrzehnt nach seinem letzten Besuch in Peking behauptet US-Präsident Donald Trump, seine jüngsten Gespräche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping hätten zu Handelsabkommen geführt und an die engen Beziehungen zwischen den beiden Weltmächten erinnert, doch es scheint, als sei China zögerlich, zu bestätigen, ob die Handelsabkommen zustande kommen.

"Wir haben einige fantastische Handelsabkommen für beide Länder abgeschlossen", sagte Trump (über TheGuardian). Trump sagte außerdem, er und Xi hätten den Iran-Konflikt besprochen, wobei beide offenbar wollten, dass er auf die gleiche Weise endet und die Straße von Hormus so bald wie möglich geöffnet wird.

Das von Trump erwähnte Handelsabkommen sah offenbar vor, dass China 200 Boeing-Jets sowie Öl und andere Güter kaufte. Ein Sprecher wich jedoch aus, ob dies genau das Abkommen war, das getroffen worden sei, und hob stattdessen hervor, dass das "Wesen der wirtschaftlichen und handelspolitischen Beziehungen zwischen China und den USA gegenseitiger Nutzen und Win-Win-Kooperation sei." Boeing hat bisher keinen Auftrag bestätigt.

Wenn der Besuch sich mehr auf Schönheitsspiele und das Präsentieren guter Beziehungen konzentrierte, dann scheint genau das gewesen zu sein. Als der Mann, der jemanden dazu gebracht hat, The Art of the Deal zu schreiben, können wir jedoch sicher sein, dass Trump mit Trade nach Hause kommen wird, über die er sprechen kann.