Donald Sutherland ist verstorben

Der kanadische Schauspieler Donald Sutherland ist nach langer Krankheit verstorben. Er wurde 88 Jahre alt und ist bekannt für Filme wie Die Tribute von Panem, Kelly's Heroes und M*A*S*H. Er spielte auch an der Seite seines Sohnes Kiefer Sutherland in dem Film Forsaken aus dem Jahr 2015 (sie drehten insgesamt drei Filme zusammen), der den Tod seines Vaters über einen Beitrag auf Instagram teilte.

Mit über 190 Rollen in Filmen und Fernsehserien hatte er eine lange und beeindruckende Karriere und im November werden seine Memoiren "Made Up, But Still True" veröffentlicht.

Ruhe in Frieden.