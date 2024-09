Donald Glover: Star Wars ist inzwischen viel zu ernst geworden

Der Schauspieler, der den charismatischen Lando in Solo: A Star Wars Story verkörperte, findet, dass die Filme über eine weit, weit entfernte Galaxie viel zu ernst geworden sind. Er will Star Wars wieder Spaß machen, wie er dem Wall Street Journal in einem Interview erzählte.

"Ich möchte einfach, dass es Spaß macht, so wie ich als Star Wars-Fan denke, dass es wichtig ist, dass man einfach mehr Spaß haben muss."

Glover führte seine Gedanken detaillierter aus und sagte:

"Es ist sehr schwer, im Moment Spaß zu haben. Es ist schwierig, weil sehr ernste Dinge passieren, und das sind die einzigen Dinge, die uns verbinden, seltsamerweise, also verstehe ich, warum die Dinge ernst sind, aber ein Teil der menschlichen Erfahrung, glaube ich, ist, dass wir die Verantwortung haben, Freude zu haben. Und ich habe einfach das Gefühl, dass uns in dieser Abteilung fehlt."

Er kritisierte auch die jüngsten Filme und deren Fokus auf die Skywalker-Familie.

"Star Wars, ich liebe es, aber manchmal ist es super ernst. Manchmal ist es viel zu ernst. Es ist, als ob alles, was mit den Skywalkers zu tun hat, so ernst ist. Lando, ich denke, das Beste an ihm ist, dass er ein Schurke ist, weißt du, und ich habe das Gefühl, dass die Leute sich damit identifizieren können. Also, ich möchte einfach Spaß in 'Star Wars' bringen. Ich will einfach, dass es Spaß macht."

Ob es Mr. Glover, der immer noch am Lando-Film arbeitet, gelingen wird, Star Wars wieder "spaßig" zu machen, bleibt abzuwarten. Aber es wäre schön, wenn sich die Skywalker von nun an weniger auf die Skywalker konzentrieren würden, da sind wir uns alle einig.

Oder was denkst du, hat Glover Recht mit dem, was er sagt?