Donald Glover schreibt Drehbuch für Lando Disney+ Serie

Kürzlich kündigte der Regisseur von Haunted Mansion, Justin Simien, an, dass er die Disney+-Serie Lando Calrissian verlassen würde, was viele dazu veranlasste, sich zu fragen, was als nächstes für die Show kommen wird. Es scheint, als ob die Antwort Lando selbst (oder zumindest der neue, jüngere Lando) sein wird, da Donald Glover die Rolle des Autors für die Serie übernehmen wird, zusätzlich zu der Hauptrolle.

Wie von Above the Line erwähnt, wird Glover das Drehbuch zusammen mit seinem Bruder Stephen Glover schreiben. Es gibt im Moment keine Erwähnung der Handlung, ob Billy Dee Williams seine berühmte Rolle darin wieder aufnehmen wird oder wann wir erwarten könnten, die Serie auf dem Streamer zu sehen, aber zweifellos bedeuten diese Änderungen und die anhaltenden Streiks, dass Lando frühestens noch ein paar Jahre entfernt ist.

Wir bekamen Glovers Lando zum ersten Mal als Teil des Spin-off-Films Solo zu sehen, was zur Ankündigung genau dieser Serie bei Disney Investor Day im Jahr 2020 führte.

Freust du dich auf eine Lando-Spin-off-Serie?