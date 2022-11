Donald Glover für den Community-Film bestätigt

HQ

Anfang Oktober wurde schließlich bestätigt, dass der Community-Charakter Abed Nadir immer Recht hatte, die Serie würde am Ende sechs Staffeln und einen Film haben (etwas, das er vor langer Zeit in der eigentlichen Show erklärte), nachdem Peacock grünes Licht für das fehlende Stück gegeben hatte, das der Film war. Regie führt der Community-Schöpfer Dan Harmon, und die meisten Stars werden bestätigt, mit Ausnahme von Donald Glover und Yvette Nicole Brown.

Während beide sicherlich entscheidend für die echte Sache sind, wurde insbesondere Glover als wichtig angesehen, da seine Freundschaft mit Abed eines der wichtigsten Dinge war, die Community zu dem gemacht haben, was sie ist. Glücklicherweise ist Glover jetzt für den Film bestätigt, laut einem Interview mit Harmon in Variety:

"In Ermangelung eines besseren Wortes wurde ein Ball gefummelt ... [Glover] ist zum Clown geworden. Mann, ich würde nicht daran denken wollen, [den Film] ohne Donald zu machen."

Während wir uns definitiv auf mehr "Troy and Abed in the Morning!" freuen, hoffen wir wirklich, dass die Dinge auch mit Yvette Nicole Brown geregelt werden, was bedeutet, dass so ziemlich die gesamte Originalbesetzung (außer Chevy Chase) für mehr Community-Magie zurückkehren wird.