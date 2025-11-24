Donald Glover, auch bekannt als Childish Gambino, gibt bekannt, dass er 2024 einen Schlaganfall erlitten hat

HQ

Im Jahr 2024, mitten in einer äußerst beliebten Tour, sagte Künstler und Schauspieler Donald Glover alias Childish Gambino mehrere Termine wegen gesundheitlicher Gründe ab. Jetzt hat er mehr Details zu diesen Themen enthüllt, und es scheint, dass sie viel ernster waren, als manche geglaubt hatten.

In Videos von Glovers jüngstem Camp Flog Gnaw Festival-Auftritt in LA an diesem Wochenende sehen wir den Schauspieler und Musiker auf der Bühne sitzen und sich daran erinnern, wie er 2024 einen Schlaganfall hatte, nachdem er kurz nach Beginn seiner Tour in Louisiana aufgetreten war.

"Man sagt, jeder hat zwei Leben, und das zweite Leben beginnt, wenn man merkt, dass man eines hat," sagte Glover. Es scheint, als fühle er sich jetzt viel besser, da er wieder auf der Bühne steht, aber die Fans sind einfach froh, ihn in irgendeiner Funktion zurückzuhaben, nachdem es so klingt, wie ein ernsthafter gesundheitlicher Schreck zu sehen scheint.

Glover scherzte, dass er dem Künstler und Schauspieler Jamie Foxx ähnelte, der 2023 ebenfalls einen Schlaganfall erlitt. Glovers Schlaganfall zeigte sich zunächst als schlimmer Kopfschmerz, aber letztes Jahr durchstand er ihn, was zeigt, wie ernst es für ihn gewesen sein muss, die Termine danach abzusagen.