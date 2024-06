Donald Duck wird diesen Sonntag 90 Jahre alt

HQ

Die Zeit vergeht wie im Flug... Donald Duck wird am kommenden Sonntag, den 9. Juni 2024, 90 Jahre alt. Es war das magische Jahr 1934, als ein 8-minütiger Zeichentrickfilm mit dem Titel The Wise Little Hen veröffentlicht wurde.

Die ersten Animatoren, die Donald Duck zum Leben erweckten, waren Art Babbit und Dick Huemer. Und wir können die Stimme von Clarence Nash als Donald Duck nie vergessen. Aber dann begann der junge Carl Barks 1942 bei Disney zu arbeiten, und er war es, der Donald Duck eine reichhaltige Hintergrundgeschichte gab. Carl Barks schuf auch Dagobert Duck, Beagle Boys und Magica De Spell. Und vergessen wir nicht Dewey, Huey und Louie, die erstmals 1938 in dem 8-minütigen Zeichentrickfilm Donald's Nephews auftraten.

Zur Feier des 90-jährigen Jubiläums von Donald Duck fügt Disney+ seiner Bibliothek einen neuen animierten Kurzfilm mit dem Namen D.I.Y. Duck hinzu. Regie führte Mark Henn. Diesmal darf Donald die Glühbirne wechseln, aber das scheint mühsamer zu sein, als man erwarten würde. Natürlich hat Disney+ auch viele andere Donald Duck-Inhalte.

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Donald Duck.