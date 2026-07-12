Don Mattrick wollte offenbar ein Auktionshaus im Diablo-III-Stil in Halo 4

HQ

Nicht viele Spieler erinnern sich gerne an Don Mattricks Zeit als Xbox-Chef. Er war derjenige, der die Bühne betrat und uns erzählte, dass die Xbox One eher ein Unterhaltungs-All-in-One als ein Spielgerät sein würde. Er versuchte, uns dieses holprige Kinect zu verkaufen, und sagte dann zu den Fans, sie könnten die Xbox 360 weiterspielen, wenn sie nur etwas zum Spielen wollten. Man könnte argumentieren, dass Xbox heute noch von den Mattrick-Tagen erschüttert ist, aber Anfang der 2010er Jahre hatte er einen starken Einfluss auf das grüne Team.

Es war damals eine mutige neue Ära für Gaming, und Mattrick dachte, es ging nur darum, schnell Geld zu verdienen. In einem Thread auf Bluesky erinnerte sich der ehemalige Halo 4 Quest-Designer und Marathon-Entwickler Dan Callan an eine Zeit, in der er Halo 4 für Mattrick demonstrierte, bei der der Manager einen ziemlich kontroversen Vorschlag machte.

Mattrick soll gefragt haben, ob jemand Diablo III gespielt habe, als die Demo-Session endete. "Dann schlug er vor, dass wir ihre Idee eines Echtgeld-Auktionshauses für Kampagnen-Mech-Skins kopieren sollten. Und jeder einzelne Mensch um ihn herum reagierte, als wäre das eine bahnbrechende Idee und erkannte gleichzeitig, dass das der dümmste Mist war, den man sich vorstellen kann, seit jeder mit Verstand gesehen hatte, wie heftig das ihnen ins Gesicht geflogen ist", erinnerte sich Callan.

Das Auktionshaus von Diablo III kam nicht gut an, wie sich jeder, der bei der Veröffentlichung des Spiels dabei war, sich erinnern wird. Das entmutigte Mattrick nicht und ließ Callan glauben, "Spielleiter bleiben dumme, distanzierte, geldgierige Idioten."

Xbox tritt nun in ein neues Zeitalter ein, dank CEO Asha Sharma, die den großen Reset-Knopf gedrückt hat. Wir müssen sehen, ob das einen neuen Einnahmeansatz bedeutet und ob er Mattricks alte Wünsche nachahmt.