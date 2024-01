Dominique Thorne bestätigt, dass die Dreharbeiten zu Ironheart abgeschlossen sind

HQ

Es war, gelinde gesagt, unerwartet, dass Ironheart, wohl der Nachfolger von Iron Man, in Black Panther: Wakanda Forever auftauchte. Dort sahen wir, dass das Genie an ihrer eigenen Iron Man Rüstung gearbeitet hatte und mit ein wenig Hilfe von Wakanda in der Lage war, sie zu perfektionieren und den Wakandanern gegen Namors Invasion zu helfen.

Wie wir bereits wissen, wird Ironheart ihre eigene TV-Serie auf Disney+ haben und jetzt hat Dominique Thorne, die den Helden spielt, gegenüber Deadline bestätigt, dass die Dreharbeiten abgeschlossen sind.

"Die Dreharbeiten sind in der Tat abgeschlossen. Ich meine, ich kann sagen, schnall dich an, mach dich bereit. Es wird eine Fahrt sein, so wie sie es alle sind. Es ist eine epische Reise, auf die ich mich sehr freue."