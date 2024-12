Dominion: Prequel to the Exorcist Regisseur bereut es, den Film gemacht zu haben

Alte klassische Horror-Franchises wieder zum Leben zu erwecken, ist etwas, das Hollywood wirklich liebt, und das ist etwas, das The Exorcist nicht nur einmal, sondern jetzt zweimal ertragen musste. In den frühen 2000er Jahren setzte sich Warner Bros. in den Kopf, eine Prequel-Serie auf der Grundlage des Originalfilms zu machen, was ehrlich gesagt schrecklich schief ging, wie der Regisseur eines der Filme jetzt zugibt und sogar offen sagt, dass er es bereut, daran beteiligt gewesen zu sein.

In diesem Fall ist es Dominion: Prequel to the Exorcist, der Nachfolger von Exorcist: The Beginning aus dem Jahr 2004, ein beispielloses Durcheinander, zu dem fünf verschiedene Drehbuchautoren beizutragen versuchten, und als der Regisseur des Films, Paul Schrader, kürzlich mit MovieWeb sprach, sagte er:

"Ich hätte es nicht tun sollen. Das war nicht etwas, wofür ich wirklich geeignet war. Ich dachte, ich könnte es schaffen, aber wenn ich noch einmal die Gelegenheit hätte, würde ich sagen: 'Ich denke, ich bleibe bei dem, was ich am besten kann.' "

Man fragt sich, ob David Gordon Green auch in 20 Jahren auf seinen Versuch zurückblicken und das Gleiche denken wird.

Woran erinnern Sie sich an The Exorcist Filme der 2000er Jahre und was halten Sie von Gordon Greens neuestem Versuch?