Dominikanische Republik: KI-Video der spanischen Opposition verurteilt bösartigen Angriff

Die Dominikanische Republik hat ihre Empörung zum Ausdruck gebracht, nachdem Spaniens konservative Volkspartei (PP) ein KI-generiertes Video geteilt hat, in dem der karibische Staat indirekt der Korruption beschuldigt wird (via Reuters).

Das Video, das auf X gepostet (und jetzt gelöscht) wurde, zeigt humorvoll einen Premierminister Pedro Sanchez, der sich unter dem Titel "Die Insel der Korruption" an einem Strand räkelt, während er die beliebte Show "Die Insel der Versuchungen" parodiert, die in der Dominikanischen Republik gedreht wurde.

Das Außenministerium der Dominikanischen Republik nannte den Beitrag einen "bösartigen und unverständlichen Angriff" und beschuldigte die PP, nationale Symbole für innenpolitische Zwecke zu verwenden. Das Video wurde schnell über 400.000 Mal angesehen, bevor es gelöscht wurde, und die PP stellte klar, dass es nicht darauf abzielte, dem Ruf der Dominikanischen Republik zu schaden.

Premierminister Pedro Sánchez, der das Video nicht gesehen hatte, entschuldigte sich später für den Vorfall und drückte seine tiefe Scham aus. Da die KI-Technologie in politischen Kampagnen immer mehr an Bedeutung gewinnt, nehmen die Fragen nach ihrer ethischen Nutzung weiter zu. Im Moment bleibt abzuwarten, wie die politischen Parteien mit dem wachsenden Einfluss von KI in ihren Strategien umgehen werden.