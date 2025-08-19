Dominic McLaughlin über seine Verwandlung in Harry Potter: "Surreal"

HQ

In zwei Jahren feiert die brandneue Harry-Potter-Reihe ihr lang erwartetes Debüt und die Erwartungen steigen bereits. Die Dreharbeiten in Großbritannien sind derzeit in vollem Gange, wobei das Projekt J.K. Rowlings geliebte Bücher neu aufgreifen wird, diesmal mit einer völlig neuen Besetzung. Geplant ist, dass sich die Abenteuer über mehrere Jahre und mehrere Saisons erstrecken.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht der 11-jährige Dominic McLaughlin, der in die Fußstapfen von Harry Potter tritt. In einem neuen Interview mit der BBC erzählte der junge Schauspieler, wie surreal die Erfahrung war, und gab zu, dass er einmal davon geträumt hat, wie es sein könnte, den Jungen zu spielen, der lebte.

McLaughlins Begeisterung für die Rolle scheint sich bereits online verbreitet zu haben, wo die Fans eifrig darüber diskutieren, was kommen wird. Eines der heißesten Themen ist, wer die Rolle des Voldemort übernehmen wird, eine Besetzungsentscheidung, die bisher bewusst unter Verschluss gehalten wurde.

Die Harry-Potter-Reihe soll 2027 Premiere feiern, und da die Aufregung bereits brodelt, fühlt sie sich ein wenig magisch an, finden Sie nicht?