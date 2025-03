Dominanter Fahrer Toni Bou gewinnt 37. Weltmeistertitel: Seit 2007 hat er alle möglichen Trial-Titel gewonnen

HQ

Selten sieht man eine Sportart, die über Jahrzehnte hinweg ausschließlich von einem Mann dominiert wird. Aber das ist der Fall bei Trials, einer Motorradveranstaltung, die in Spanien und Großbritannien sehr beliebt ist und darin besteht, mit dem Motorrad einen Hindernisparcours zu durchlaufen, ohne mit den Füßen den Boden zu berühren, eine sehr knifflige Sache, die viel Gleichgewicht und Geschicklichkeit erfordert. Und niemand ist besser darin als Toni Bou, der am Wochenende einen 37. Weltmeistertitel zu seiner Sammlung hinzugefügt hat.

Am Samstag gewann Bou seinen 19. Indoor-X-Trial, am vorletzten Tag des Wettbewerbs, im französischen Cahors. Der 38-jährige Bou begann mit 12 Jahren mit diesem Sport und hat nach seinem Eintritt bei Repsol Honda im Jahr 2007 alle verfügbaren Weltmeistertitel gewonnen, 18 im Freien und 19 in der Halle, was in der Geschichte des Trialsports oder fast jeder anderen Sportart beispiellos ist (im Vergleich dazu ist der zweite Fahrer mit den meisten Weltmeistern der Engländer Dougie Lampkin mit 12 Weltmeistertiteln).

So viele Weltmeisterschaften zu gewinnen, bedeutet auch, fast jede Runde zu gewinnen: Er hat an 120 Teilnahmen teilgenommen, 106 davon gewonnen. Und als Vertreter seines Landes hat er 19 Titel beim Trial des Nations, einem Mannschaftswettbewerb, gewonnen.