Dome-King Cabbage ist der seltsamste Monstersammeltitel, den Sie wahrscheinlich je gesehen haben

Während des Day of the Devs: The Game Awards Edition haben Entwickler Cobysoft Co. und Publisher Hyper Real einen neuen Blick auf das vielleicht seltsamste Spiel geworfen, das viele wahrscheinlich je gesehen haben.

Bekannt als Dome-King Cabbage, ist dies eine Monster sammelnde Visual Novel, in der die Spieler eine chimäre 3D-Welt erkunden, die von 90er Jahren Game Box Clay Dioramen inspiriert ist. Ja, das sind eine Menge seltsamer Wörter, die alle zusammengepfercht sind, und ehrlich gesagt hilft der Trailer nicht gerade dabei, zusammenzusetzen, was dieses ungewöhnliche Spiel zu bieten hat.

Was wir wissen, ist, dass das Ziel des Spiels darin besteht, ein Vorstellungsgespräch erfolgreich zu absolvieren, um den seltenen Titel des Dome-Kings zu erhalten. Wie das alles zustande kommt, erfahren wir, dass der Hauptcharakter Mush in der Lage ist, die Welt durch die Linse eines Monstersammel-Rollenspiels wahrzunehmen, und während eines regulären Vorstellungsgesprächs entführt sich Mush nach Crumb Island, um den Titel des Dome-King zu jagen, um die Nerven in den Griff zu bekommen.

Wenn dir keine dieser Informationen wirklich hilft, zusammenzustellen, was Dome-King Cabbage bieten wird, kannst du dir den neuesten Trailer für das Spiel unten ansehen. Es wird schließlich für PC und Nintendo Switch erscheinen, obwohl es derzeit noch kein Veröffentlichungsdatum gibt.