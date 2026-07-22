Dolphin bietet jetzt nahezu vollständige Kompatibilität mit GameCube und Wii

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Lange Zeit galten Emulatoren ausschließlich als Werkzeuge für Piraterie, bei denen skrupellose Geizhals glaubten, dass die Schöpfer unserer Unterhaltung für ihre Bemühungen nicht entschädigt werden sollten. Aber es gab auch andere Verwendungszwecke. Manche entwickelten eigene Spiele damit, und es gab Titel, die zum Beispiel nie außerhalb Japans veröffentlicht wurden, was Emulatoren zum einzigen Spielweg machte.

Heute erfüllen sie noch einen weiteren Zweck: Spiele aus der Vergangenheit zu bewahren. Wenn digitale Läden schließen, physische Medien verschwinden und lizenzierte Titel im rechtlichen Schwebezustand stecken, sind Emulatoren oft die einzige Möglichkeit, alte Klassiker zu genießen. Das heißt nicht, dass Unternehmen wie Nintendo mit den Emulatoren besonders zufrieden sind, aber Overclock3D berichtet nun, dass der Dolphin Emulator fast vollständig mit nahezu allen GameCube- und Wii-Spielen kompatibel ist.

Derzeit sind 97,8 % der Titel entweder spielbar oder besser, was bedeutet, dass sie höchstens kleinere Grafik- oder Audiofehler haben, und volle 69 % der Wii-Spiele laufen einwandfrei. Da der Dolphin Emulator es auch ermöglicht, die Klassiker in 4K und oft mit einer höheren Bildrate zu spielen, ist er nun ein mächtiges Werkzeug, um Nintendos Geschichte zu bewahren.

Natürlich möchten wir diese Gelegenheit nutzen, um klarzustellen, dass wir sicherlich nicht denken, dass man Spiele piraten sollte, aber Emulatoren spielen eine Rolle beim Erhalt, und wenn überhaupt, sollten Konsolenhersteller besser darin arbeiten, Menschen Zugang zur Spielgeschichte zu geben.