Dolph Lundgren gibt bekannt, dass er krebsfrei ist

Vor einigen Jahren verbreiteten sich äußerst traurige Nachrichten, als Dolph Lundgren, der wohl am bekanntesten als Ivan Drago aus der Rocky-Serie ist und auch Rollen in The Expendables und Aquaman hatte, bekanntgab, dass er eine unheilbare Krebsdiagnose erhalten hatte und ihm nur noch zwei Jahre zu leben blieben. Lundgren weigerte sich, die Prognose des Arztes zu akzeptieren, und setzte seinen Kampf gegen die Krankheit fort, während er weiterhin in verschiedenen Filmen mitwirkte. Jetzt hat er bemerkenswerte Neuigkeiten zu berichten.

In einem Instagram-Video enthüllt Lundgren, dass er kürzlich operiert wurde, um den letzten Tumor aus seinem Körper zu entfernen, und dass er nun vollständig krebsfrei ist. Der 67-jährige Schauspieler erklärte:

"Hier bin ich an der UCLA, ich bin dabei, den letzten Tumor loszuwerden. Da es keine Krebszellen mehr in meinem Körper gibt, werde ich wohl krebsfrei sein, also freue ich mich auf diesen Eingriff."

