Dolph Lundgren: Die Actionstars der 80er Jahre waren "physische Exemplare, zu denen man aufschauen kann"

HQ

Wer hat nicht eine Vorliebe für Actionfilme aus den 1980er Jahren, insbesondere solche mit muskulösen und ikonischen Schauspielern wie Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Carl Weathers, Lou Ferrigno und Dolph Lundgren. Es waren überlebensgroße Individuen, eine Repräsentation und ein Gegenstück, das in der heutigen Zeit etwas fehlt und über das Dolph Lundgren selbst in einem Interview nachdachte, in dem er über den heutigen Zustand des Actionfilms spricht.

"Sie sind jetzt sehr gut. Ich meine, die Leute sind sehr gut darin, diese Dinge zusammenzusetzen. Damals nahm man jemanden, der sein Hemd ausziehen konnte und echte Muskeln hatte. Jetzt nimmst du jemanden, der einen Oscar gewonnen hat, steckst ihn in einen Anzug und er sieht aus, als hätte er Muskeln. Einige haben einen echten Körperbau, aber damals waren Stallone und Schwarzenegger und Van Damme wirklich physische Exemplare, zu denen man aufschauen kann, nicht nur als Schauspieler oder als Charakter, sondern als Person, als Mann."

Lundgren beschrieb weiter, wie zum Beispiel Arnold und Van Damme in der guten alten Zeit eine einzigartige Präsenz in ihren Filmen hatten.

"Es gibt ein anderes Gefühl, wenn man Conan der Barbar mit Arnold sieht. Du glaubst es wirklich. Du glaubst wirklich, dass er es ist, der es tut. Es gibt keine schnellen Schnitte. Sie versuchen nicht, das Doppel zu verstecken, weil er kein Doppel hat, weil man kein Doppel für Arnold bekommen konnte. Nun, vielleicht in einer langen Perspektive, aber wie könnte man Arnolds Körperbau verdoppeln? Das geht gar nicht. Er musste alles selbst machen. So war es auch mit mir und Sly in Rocky IV, dem ganzen Boxen. Wir hatten keine Doppel. Wir waren es."

Glaubst du, dass Actionhelden in der Vergangenheit besser waren?