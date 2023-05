Dolph Lundgren bestätigt für Netflix's The Witcher

HQ

Es sieht so aus, als ob der schwedische Actionstar Dolph Lundgren in einem Spin-off auftauchen wird, das auf The Witcher basiert. Diese neue Show wird angeblich nach der dritten Staffel von The Witcher Premiere haben und folgt einer Band namens Rats, die aus jungen Dieben und Schlägern besteht, die anscheinend in Staffel 3 eingeführt werden.

Wo Lundgren in diese Geschichte passt, ist derzeit nicht bekannt, aber Gerüchte besagen, dass er den Kopfgeldjäger Leo Bonhart spielen wird, was sicherlich bedeutet, dass er irgendwann auch in der Hauptserie auftauchen wird.

Lundgren kämpft seit acht Jahren mit Krebs, der sich auf verschiedene Teile seines Körpers ausgebreitet hat. Eine neue Behandlung hat Berichten zufolge jedoch großartige Ergebnisse gebracht, und Lundgren ist eindeutig bereit, wieder mit den Dreharbeiten zu beginnen.

