Dolmen züchtet Sci-Fi-Soulslike im Reagenzglas

Ein neues Soulslike, das in einem dunklen Science-Fiction-Universum spielt, kommt aus Brasilien auf uns zu. Massive Work Studio arbeitet seit 2016 an diesem Action-RPG namens Dolmen, das in die letzte Produktionsphase gestartet ist. Die Entwickler konnten uns bereits zehn Minuten Gameplay vom Anfang des Spiels präsentieren.

In Dolmen spielen wir den Kommandanten in seinem mächtig aussehenden Nano-Anzug. Er sucht nach Proben von Dolmen-Kristallen - „kybernetische Hightech-Organismen". Warum wir das tun und was die Geschichte sonst noch zu bieten hat, ist unklar, aber H.P. Lovecraft und H.R. Giger wurden als Quellen der künstlerischen Inspiration genannt. Die Souls-Spiele von FromSoftware liefern derweil die offensichtliche Vorlage für das Gameplay.

Im Kampf stehen uns Nah- und Fernkampfwaffen zur Verfügung, die mit verschiedenen Perks und zusätzlichen Effekten ausgestattet werden können. Feindliche Angriffe können pariert werden, was auch für Distanzschüsse gilt. Ausdauer ist ein weiterer Faktor, den man in den Kämpfen beachten sollte, aber es gibt einen „Energiemodus", der diese Einschränkung umgeht (währenddessen werden unsere Angriffe verstärkt und zusätzliche Effekte treten auf). Sollten wir sterben, und Dolmen ist eines dieser Spiele, hinterlassen wir einen Haufen Dolmen-Kristalle, die wir beim nächsten Versuch einsammeln sollten, damit wir keinen Fortschritt verlieren.

Dolmen ist in Bezug auf seine Produktionswerte verhalten, aber es gibt eine gewisse Kreativität in der Menge an Ideen, die wir in einem Sizzle-Trailer gesehen haben. Das Gameplay sieht so aus, als würde es dem Titel an Trefferfeedback fehlen, doch die Soulslike-Formel ist definitiv vorhanden. Wenn ihr Spaß mit Budgettiteln wie Hellpoint hattet, könnte der kosmische Horror-Twist auch etwas für euch sein. Mehrspielerinhalte werden laut dem Publisher ebenfalls verfügbar sein, aber wie genau die aussehen könnten, ist bislang unklar. Das Spiel ist für PC und Konsolen geplant und wird nächstes Jahr erscheinen.