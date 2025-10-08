Dolly Partons Schwester beruhigt Fans, nachdem sie um Gebete für Country-Megastar gebeten hat

HQ

Nach der Diagnose eines Nierensteins, der dazu führte, dass Sängerin und Megastar Dolly Parton kürzlich eine Dollywood-Veranstaltung absagen musste, bat ihre Schwester Freida Parton ihre Fans, für Dolly zu beten. Freida versetzte die Fans in Aufruhr, da sie um die Gesundheit der 79-Jährigen fürchteten, aber sie hat inzwischen klargestellt, dass die Situation nicht so ernst ist.

"Ich will etwas klarstellen", beginnt ein Post von Freida auf Facebook. "Ich wollte niemanden erschrecken oder es so ernst klingen lassen, als ich um Gebete für Dolly bat. Sie war ein wenig angeschlagen, und ich bat einfach um Gebete, weil ich so fest an die Kraft des Gebets glaube. Es war nichts anderes als eine kleine Schwester, die um Gebete für ihre große Schwester bat. Danke euch allen, dass ihr sie hochgehoben habt. Deine Liebe macht wirklich einen Unterschied."

Es wird erwartet, dass Dolly im Laufe des Tages eine Social-Media-Nachricht veröffentlicht, um weitere Bedenken auszuräumen. Sie hat ihre Konzerte im Dezember aufgrund anhaltender gesundheitlicher Probleme verschoben, erwartet aber, dass sich die Dinge nach einigen Eingriffen klären werden.

So oder so, es scheint, dass Dolly zwar im Moment nicht bei bester Gesundheit ist, wir uns aber noch keine Sorgen machen müssen, eine der ganz Großen des Landes zu verlieren.

