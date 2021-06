Dolby unterstützt Xbox Series zwei Jahre lang mit verbesserten Bild- und Tontechnologien

You're watching Werben

Große Titel, wie Gears 5, Cyberpunk 2077 oder Call of Duty: Warzone, nutzen auf der Xbox Series die Soundtechnologie Dolby Atmos, um räumlichen Klang besser darzustellen. Dolby Vision knüpft nicht an den Raumklang an, sondern greift HDR-Technologien auf dem Bildschirm auf, indem es die Lichtstimmung während des Spielens dynamisch nachbearbeitet. Ähnliche Technologien kommen bereits seit Jahren in modernen Fernsehgeräten zum Einsatz, die neuen Xbox-Konsolen nutzen aber ebenfalls eine abgespeckte Version dieser Features.

Microsoft Frankreich meldet nun, dass Dolby Atmos und Dolby Vision zwei Jahre lang exklusiv auf den Xbox-Konsolen verfügbar sein werden. Das bedeutet wiederum, dass die Technologien frühestens ab 2023 auf der PS5 verfügbar sind - sofern das überhaupt geplant ist. Wichtig ist zu wissen, dass euer Bildschirm Dolby Vision unterstützen muss, damit ihr irgendeinen Unterschied im Bild bemerkt. Die Nachbearbeitung ist zudem Lag-anfällig und verträgt sich bislang nicht mit hohen Bildraten.