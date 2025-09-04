Dolby stellt Dolby Vision 2 vor: Intelligenter, schärfer, kinoreifer

HQ

Diese Woche richtet die Tech-Welt ihre Augen nach Berlin, wo die diesjährige IFA-Messe stattfindet, und eine der am meisten diskutierten Ankündigungen ist zweifellos die Einführung von Dolby Vision 2. Die neue Version des HDR-Formats von Dolby, das seit 2014 den Maßstab für hochwertiges Home-Viewing setzt, baut auf der etablierten Technologie auf, führt aber einige spannende Funktionen ein.

Die auffälligste davon ist die sogenannte Content Engine, eine KI-gestützte Komponente, die darauf ausgelegt ist, Bilder sowohl auf Basis des Bildschirminhalts als auch der äußeren Lichtverhältnisse im Raum dynamisch zu optimieren – und das alles in Echtzeit. Eine weitere zentrale Innovation ist Authentic Motion, das Dolby als das weltweit erste kreativ getriebene Motion-Control-Tool bezeichnet. Es verspricht kinoreife Bewegung ohne die störenden Ruckeleffekte, die moderne Fernseher oft plagen.

Dolby Vision 2 wird in zwei Stufen auf den Markt kommen: die Standardversion für Mainstream-Fernseher und Dolby Vision 2 Max, eine Premium-Option mit fortschrittlichen Funktionen, die die Leistung von High-End-Displays maximieren sollen.

Dolby selbst gibt an:

"Dolby Vision 2 Max liefert das beste Bild auf den leistungsstärksten Fernsehern und fügt zusätzliche Premium-Funktionen hinzu, die darauf ausgelegt sind, die vollen Funktionen dieser Displays zu nutzen. Es bringt eine drastisch verbesserte Bildqualität auf Mainstream-Fernsehern und bietet die Kernfunktionen der nächsten Generation, die durch die neue Dolby Image Engine und Content Intelligence ermöglicht werden."

Der erste Hersteller, der die neue Technologie einsetzt, ist Hisense, der noch in diesem Jahr Modelle mit Unterstützung für Dolby Vision 2 auf den Markt bringen will, die mit dem neuen MediaTek Pentonic 800-Chipsatz ausgestattet sind - der erste, der das aktualisierte Format vollständig unterstützt.