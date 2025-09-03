Dolby kündigt Vision 2 an und läutet damit eine "neue Ära für TV-Bildqualität" ein

HQ

Machen Sie sich bereit für Filme und Fernsehsendungen, um noch besser auszusehen. Dolby hat gerade die Weiterentwicklung seiner Vision -Technologie angekündigt, einem neuen System, das einfach als Vision 2 bekannt ist und als "bahnbrechende Weiterentwicklung seiner branchenführenden Innovation in der Bildqualität" beschrieben wird.

Was Dolby Vision 2 den Benutzern bieten wird, so wurde uns gesagt, dass es in Form einer "neu gestalteten und noch leistungsfähigeren Bild-Engine" kommt und dass es in Kombination mit seinem Ökosystem "noch mehr aus Ihrem Fernseher herausholt".

Dies wird zum Teil durch die Content Intelligence -Innovation geschehen, die die Frustration der Verbraucher über zu dunkle Bilder durch Precision Black verringert, die Qualität durch Umgebungslichterkennung über Light Sense verbessert und Weißpunktanpassungen und Bewegungssteuerung zum Nutzen von Live-Sport und Spielen durch Sports and Gaming Optimization bietet.

Diese Elemente werden durch ein neues Tone-Mapping unterstützt, das es "Hochleistungsfernsehern ermöglicht, eine höhere Helligkeit, einen schärferen Kontrast und tief gesättigte Farben zu liefern und gleichzeitig die kreative Vision des Künstlers zu bewahren".

Zu guter Letzt können Sie eine Verbesserung von HDR mit neuen Funktionen wie Authentic Motion erwarten, dem "weltweit ersten kreativen Bewegungssteuerungstool, mit dem sich Szenen authentischer wie ein Kino anfühlen, ohne unerwünschtes Ruckeln von Einstellung zu Einstellung".

Was den Zeitpunkt betrifft, an dem wir Dolby Vision 2 in freier Wildbahn sehen sollten, so wird Hisense der erste TV-Hersteller sein, der die Technologie einsetzt, wobei Canal+ der erste Streamer ist, der sie unterstützt. Der genaue Zeitplan und die Verfügbarkeitstermine werden in Zukunft bekannt gegeben.

