Dokumentation über The Secret of Monkey Island veröffentlicht

Keine Frage, The Secret of Monkey Island ist einer der ganz großen Klassiker aus dem Hause LucasArts (bis 1990 Lucasfilm Games). Passend zum 30. Geburtstag des Kult-Adventures hat der Youtuber onaretrotip nun die Dokumentation The Making of Monkey Island veröffentlicht.

In 82 Minuten Laufzeit werden Euch jede Menge Anekdoten, Spielszenen und Interviews

geboten. Wer irgendetwas mit The Secret of Monkey Island anfangen kann, sollte diese nostalgische Reise in die Vergangenheit nicht verpassen!