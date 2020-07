Dokumentation macht deutlich, dass Half-Life 3 in der Entwicklung war

Der Moderator Geoff Keighley arbeitet seit einiger Zeit an einem Dokumentarfilm, der sich mit den internen Prozessen bei Valve beschäftigt. Das Format thematisiert vor allem Half-Life: Alyx, doch laut IGN gibt es noch deutlich spannendere Erkenntnisse aus dem preisgekrönten Studio. Valve habe in den Jahren 2013 bis 2014 nämlich tatsächlich an Half-Life 3 gearbeitet. Das Vorhaben soll jedoch wieder gestrichen worden sein, da die Source-2-Engine, in der das Spiel zum Leben erweckt werden sollte, noch nicht bereit für die Aufgabe war. In der Zeit zwischen Half-Life 2 und Half-Life: Alyx sollen neben Half-Life 3 seien laut IGN angeblich nicht weniger als vier weitere Half-Life-Projekte erarbeitet und verworfen worden, schreiben die Journalisten mit Bezug auf die Dokumentation. Darüber hinaus war Left 4 Dead 3 wohl ebenfalls kurz auf dem Reißbrett von Valve, doch auch hier wird Source 2 als Grund aufgeführt, warum das Projekt eingestellt werden musste.

Laut Keighley möchte ein großer Teil des Valve-Teams noch immer ein völlig neues Half-Life erstellen, das nicht nur VR-Spieler erleben können. Und obwohl ein Projekt dieses Kalibers etwas nervös besprochen wird, hat Valves Designer Phil Co bereits erklärt, dass Half-Life: Alyx' Erfolg dem Team mehr Selbstvertrauen und Mut gegeben hat, solche Vorhaben in Angriff zu nehmen. Darüber hinaus wird berichtet, dass derzeit bei Valve ein streng geheimes Projekt entwickelt wird - und das seit 2018. Mal schauen, ob es das Licht der Welt erblickt oder nicht.