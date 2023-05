Dokumentarfilm von Hideo Kojima feiert Premiere auf dem Tribeca Film Festival

HQ

Einer der kultigsten Videospielentwickler aller Zeiten wird in diesem Jahr auf der Tribeca Film Festival geehrt. Hideo Kojima steht im Mittelpunkt eines brandneuen Dokumentarfilms, der sich mit dem kreativen Prozess des japanischen Entwicklers bei der Entwicklung von Videospielen befasst und sogar verschiedene hochkarätige Cameos wie Guillermo del Toro, Norman Reedus, Chvrches, Grimes und andere, die in der Vergangenheit an Kojima-Werken beteiligt waren, zu sehen sein wird.

Der Film wird von Glen Milner inszeniert und wird am Samstag, den 17. Juni in New York City auf der The Indeed Theater at Spring Studios gezeigt, gefolgt von einem ausführlichen Q&A mit Kojima selbst.

Wenn Sie Mitte Juni in NYC sind, können Sie hier Tickets für diese besondere Show kaufen.