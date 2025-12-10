Dogpile ist ein Roguelike, bei dem kleine Hunde zu größeren Hunden zusammengeführt werden

Der Indie-Sektor unterhält oder beeindruckt nie. Im Rahmen der neuesten Präsentation Day of the Devs traten die Entwickler Studio Folly und Toot Games auf, um ihr bevorstehendes Projekt vorzustellen – ein Titel, der kaum anders als seltsam zu beschreiben ist.

Er ist bekannt als Dogpile und ist ein ziemlich wörtlicher Name, der die Prämisse widerspiegelt, kleinere Hunde zu größeren Hunden zu verschmelzen. Ja, seltsam ist nur eine Art, es zu sehen. Das Gameplay ist tatsächlich wie ein Roguelike-Deckbuilder aufgebaut, bei dem du Hunde "spielst" und dabei Geld bekommst, um deine Hunde mit besonderen Eigenschaften anzupassen. Sie können dann auswählen, welche Hunde Sie in Ihrem Deck behalten möchten, um eine bessere Erfolgschance in der Zukunft zu gewährleisten.

Wir kennen noch kein genaues Veröffentlichungsdatum für das Spiel oder die genauen Plattformen, auf denen es erscheinen wird, aber unten sehen Sie den kurzen Trailer zu Dogpile sowie einige Bilder vom Spiel.