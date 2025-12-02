Dog Man: The Musical kommt endlich 2026 nach Europa

HQ

Anfang dieses Jahres kam der Animationsfilm des Autors Dav Pilkeys Dog Man in die Kinos und ermöglichte es Fans (vor allem Jugendlichen), die Abenteuer des humanoiden Hundes auf der großen Leinwand zu erleben. Dies war jedoch nicht das erste Mal, dass die Geschichte adaptiert wurde, denn in der Vergangenheit wurde 2019 ein Musicaltheaterstück basierend auf dem Buch geschaffen und am Broadway aufgeführt.

Jahre später wurde nun bestätigt, dass dieses musikalische Bühnenstück seine europäische Premiere feiern wird, denn im Sommer 2026 wird das Southbank Centre in London die Show ausrichten.

Laut The Guardian ist dieses Stück von einer Reihe von Geschichten inspiriert, die Dog Man enthalten, darunter A Tale of Two Kitties und Lord of the Fleas, und es wird eine breite Palette von Figuren über den titelgebenden Hund hinaus enthalten, wie Petey the Cat und seinen Klon Lil' Petey, den Roboter 80-HD und den Cyborg-Fisch Flippy.

Die Show findet in London vom 30. Juli bis zum 16. August statt, also markiere die Termine unbedingt in deinem Kalender, wenn du ein Kind hast, das Pilkeys Comics liebt.

