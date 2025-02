Dog Man markiert sein Revier an den Kinokassen mit 40 Millionen Dollar Eröffnung

HQ

DreamWorks Animation's Dog Man hat am vergangenen Wochenende im Kino Wellen geschlagen und in den USA mit 36 Millionen Dollar eröffnet. Zusammen mit seinen internationalen Einnahmen von 4,5 Millionen US-Dollar hat der Film bereits nach dem ersten Wochenende über 40 Millionen US-Dollar auf dem Konto.

Box Office Mojo zeigt, dass der Animationsfilm - basierend auf den Werken von Captain Underpants-Autor Dav Pilkey - während seines gesamten Eröffnungswochenendes auf dem ersten Platz blieb und im Januar nach dem anderen Film von DreamWorks, Kung Fu Panda 3, als zweitbester Animationsfilm in den USA ausgezeichnet wurde.

Dog Man hatte ein Budget von 40 Millionen Dollar, und obwohl es trotz der Ticketverkäufe von 40 Millionen Dollar noch nicht die Gewinnschwelle erreicht hat, ist es ein weiterer Beweis dafür, dass DreamWorks in den letzten 12 Monaten einen Lauf hatte und mit Kung Fu Panda 4, The Wild Robot und jetzt Dog Man an den Kinokassen Geld verdiente.