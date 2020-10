Doctor Who: Zwei neue Spiele angekündigt

SciFi-Fans aufgepasst: Die interaktive Sparte der BBC Studios vermeldet, dass im Frühjahr 2021 zwei neue Spiele zur britischen Kultserie Doctor Who erscheinen sollen.

Das First-Person-Adventure Doctor Who: The Edge of Reality knüpft inhaltlich an Doctor Who: The Edge of Time - a VR adventure an, das im letzten Jahr erschienen ist. Fans dürfen sich auf prominente Sprecher*innen und Charaktere freuen. Sowohl Doctor #13 (gesprochen von Jodie Whittaker) als auch Doctor #10 (gesprochen von David Tennant) werden in The Edge of Reality vertreten sein. Entwickelt wird das Ganze vom britischen Studio Maze Theory.

Doctor Who: The Lonely Assassins wird hingegen von malaysischen Team Kaigan Games hergestellt. Die Handlung ist an die TV-Episode "Blink" angelehnt und handelt von einem Telefon, das eine mysteriöse Kette von Ereignissen in Gang setzt. Die Spieler*innen werden "mit Petronella Osgood und anderen bekannten Charakteren kooperieren, während sie der Wahrheit immer näher kommen".

Doctor Who: The Edge of Reality soll für PC, PS4, Xbox One und Switch erscheinen, wobei demnächst Informationen zu NextGen-Konsolen folgen sollen. Für Doctor Who: The Lonely Assassins werden Mobilgeräte und die Switch als Zielplattformen genannt.