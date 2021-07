Doctor Who: The Edge of Reality erscheint im September dieses Jahres

Maze Theory bestätigten soeben das Erscheinungsdatum ihres First-Person-Abenteuers Doctor Who: The Edge of Reality. Der Titel wird am 30. September für PC und Nintendo Switch, sowie auf Xbox- und Playstation-Konsolen erscheinen. Die dreizehnte Doktorin wird im englischen Original von Jodie Whittaker vertont, ihr Antagonist ist der zehnte Doktor (gesprochen von David Tennant).

Genau wie in der BBC-Serie wird es viele Anspielungen an das Doctor-Who-Universum geben, während die Spieler verschiedene Zeitlinien, alternative Realitäten und kollidierende Welten im Chaosverse untersuchen. In verschiedenen Abenteuern sollen die Spieler auf ikonische Feinde stoßen, darunter Cybermen, die Daleks und die Weinenden Engel.