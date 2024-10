Doctor Who-Stars sammeln mit signierten MTG-Karten Tausende für wohltätige Zwecke

HQ

Magic the Gathering expandiert konsequent in neue Universen und IP, was bedeutet, dass es natürlich Karten gibt, die auf Doctor Who basieren. Aber wenn ihr eure Sammlung mit ganz besonderen Karten schmücken wollt, solltet ihr vielleicht einen Blick auf die neue Kampagne von War Child UK werfen.

Bei Gathering for Good 2024 unterschreiben Stars wie David Tennant, Jodie Whittaker, Peter Capaldi, Billie Piper und viele weitere Stars aus der Vergangenheit von Doctor Who Magic the Gathering-Karten, um Geld für Kinder in Konflikten zu sammeln und diejenigen zu schützen, die vom Krieg betroffen sind.

Angesichts der eskalierenden Konflikte in Palästina, die sich auf andere Teile des Nahen Ostens ausweiten, und des Ukraine-Krieges, der immer noch tobt, möchte Children in Conflict Kindern und Familien durch Erste Hilfe, Therapie und Beratung helfen. Hier können Sie sich das Projekt "Gathering for Good" ansehen.

Werbung: