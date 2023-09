Doctor Who Specials-Trailer zum 60-jährigen Jubiläum teasert Ncuti Gatwas Arzt an

HQ

Die am längsten laufende Science-Fiction-TV-Serie kehrt noch in diesem Jahr zurück. Nach 60 Jahren, in denen Doctor Who Fernsehen auf der ganzen Welt gezeigt hat, wird dieser beeindruckende Meilenstein in ein paar Monaten mit drei Sondereditionen gefeiert. In beiden wird David Tennant (vielleicht der berühmteste von allen Doctors) wieder in der Rolle zu sehen sein, da er einspringt und den Weg für Ncuti Gatwa ebnet, der die Rolle des nächsten Doctor Who übernimmt.

In den Specials werden verschiedene ikonische Charaktere und Gesichter in die Serie zurückkehren, darunter Neil Patrick Harris, der erneut auftaucht, sowie Catherine Tates Kumpel Donna.

Die Sonderfolgen werden im November ihr Debüt auf BBC iPlayer in Großbritannien und auf Disney+ im Rest der Welt geben, und wenn Gatwa die Show vollständig übernehmen wird, ist die nächste komplette Staffel der Show für 2024 geplant.

