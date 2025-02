Doctor Who-, Sex Education- und James-Bond-Stars tun sich für die Netflix-Serie "Toxic Town" zusammen

Während Netflix seinen Abonnenten im Februar bereits viel zu bieten hat, hat der Streaming-Riese gerade einen Blick auf eine weitere Serie geworfen, die diesen Monat Premiere feiern wird. Diese Serie, die unter dem Namen Toxic Town bekannt ist, ist eine Interpretation einer wahren Geschichte, die sich um die Corby-Vergiftungen dreht, einen Umweltskandal, der Großbritannien in den 1980er Jahren erschütterte. Die Geschichte folgt einer Gruppe von Müttern, die lokale Führer mit dem miserablen Umgang mit Giftmüll konfrontieren, eine Geschichte, die seitdem als "die britische Erin Brokovich" bezeichnet wird.

In der genauen Inhaltsangabe von Netflix fügt Tudum hinzu: "Basierend auf einem der größten Umweltskandale Großbritanniens, ist Toxic Town die Geschichte der Menschen, die im Mittelpunkt der Corby-Vergiftungen stehen. Die Serie konzentriert sich auf eine Gruppe von Müttern, die einen Kampf von David gegen Goliath für Gerechtigkeit aufgenommen haben, und zeichnet die Jahre ihres Kampfes nach, als eine schreckliche Wahrheit an die Oberfläche kommt."

Toxic Town umfasst eine ziemlich bunte Besetzung britischer Filmemacher, mit Jodie Whittaker von Doctor Who in der Hauptrolle und neben Aimee Lou Wood von Sex Education, Claudia Jessie von Bridgerton, Rory Kinnear von James Bond, Brendan Coyle von Downton Abbey und einer Reihe anderer Stars, die früher in Outlander auftraten, Game of Thrones, Carnival Row und mehr.

Toxic Town soll am 27. Februar auf Netflix erscheinen, und Sie können sich den Trailer unten ansehen.