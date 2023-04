Doctor Who scheint sich dieses Jahr mit Fortnite zu kreuzen

HQ

Die Liste der Hauptfiguren aus so ziemlich allen Bereichen der Unterhaltung, die in Fortnite debütiert haben, ist lang. Aber es scheint, als würde sich dies in Zukunft noch weiter ausdehnen, da ein neues Leck behauptet hat, dass Doctor Who später in diesem Jahr zu Epic Games' äußerst beliebtem Battle Royale kommen wird.

Der Bericht, der von GamingIntel stammt, besagt, dass das Crossover ein zweiwöchiges Event sein würde, ähnlich dem Dragon Ball-Event, und dass es eine Sammlung von kostenlosen und bezahlten Belohnungen bieten wird, und dass es wahrscheinlich auch eine Liste von Herausforderungen geben wird, die es zu meistern gilt.

Da weder die BBC noch Epic dieses Crossover kommentiert oder bestätigt haben, müssen wir nur warten, bis dies offiziell gemacht oder entlarvt wird - aber vorausgesetzt, es kommt zum Tragen, erwarten Sie, dass das Crossover mit dem 60-jährigen Jubiläum der Science-Fiction-Serie später in diesem Jahr übereinstimmt.