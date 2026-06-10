Doctor Who dieses Jahr kein Weihnachtsspecial bekommt, verlässt Showrunner Russell T. Davies das Franchise ebenfalls

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Obwohl sie die am längsten laufende Science-Fiction-Serie ist, hat Doctor Who in letzter Zeit Schwierigkeiten, eine Verbindung zu jüngeren Zuschauern und auch zu Fans außerhalb Großbritanniens aufzubauen. Kürzlich gab es große Bemühungen, die Reichweite der Show zu erweitern, als ein Großteil von Doctor Who zu Disney+ hinzugefügt wurde, aber kurz darauf wurde dies erneut zurückgezogen, vermutlich aufgrund begrenzten Interesses internationaler Nutzer des Dienstes.

Ebenso hatten einige der jüngsten Handlungsbögen und kreativen Entscheidungen Schwierigkeiten, Zuschauer anzuziehen, und offensichtlich will die BBC nun etwas gegen die Serie unternehmen, um ihre Zukunft zu sichern.

In einer Erklärung wurde bekannt, dass Doctor Who s geplantes jährliches Weihnachtsspecial dieses Jahr nicht mehr stattfinden wird, und ebenso verlässt Showrunner Russell T. Davies das Franchise, während die Produktionsfirma Bad Wolf ebenfalls aussteigt. Die BBC hat angekündigt, die Serie dieses Jahr "zum Wettbewerb auszuschreiben" und dabei im Wesentlichen zu untersuchen, wer einsteigen könnte und wer für die absehbare Zukunft die Verantwortlichen für das Franchise sein könnte.

Die vollständige Erklärung erklärt: "Im Rahmen der Sicherung der nächsten Phase der Sendung für zukünftige Generationen und im Einklang mit den Anforderungen der BBC zur Charter and Agreement wird die BBC in diesem Jahr Doctor Who zum Ausschreibungsangebot ausschreiben. Doctor Who bleibt ein wichtiger Bestandteil der BBC und diese Ausschreibung untermauert das fortwährende Engagement der BBC, damit Doctor Who das Publikum die Show noch viele Jahre genießen wird.

"Nach sorgfältiger Überlegung haben die BBC, Russell T Davies und Bad Wolf gemeinsam beschlossen, die zuvor angekündigte Doctor Who Weihnachtsfolge nicht durchzuführen. Diese Entscheidung wurde nicht leichtfertig getroffen, und wir wissen, dass sie für die Fans enttäuschend sein wird, aber um die Show für zukünftige Serien vorzubereiten, wurde beschlossen, die Lücke nicht mit einem einmaligen Special zu schließen, sondern in die langfristige Zukunft der Serie zu investieren, was sicherstellt, dass wenn die TARDIS erneut landet, sie tut dies in all ihrer Pracht."

Trotz dieser Nachricht ist die animierte CBeebies-Serie basierend auf Doctor Who weiterhin in Arbeit, und ebenso besitzt die BBC weiterhin die Doctor Who IP in ihrer Gesamtheit.