Doc of Chucky bietet den ultimativen Deep Dive in die Child's Play-Franchise

HQ

Wir sind begeistert von Horrorfilmen und den berüchtigten Bösewichten des Genres, die immer wieder ahnungslose Opfer quälen und töten. Was jedoch oft ebenso spannend ist, sind die Geschichten derjenigen, die im Laufe der Jahre mit diesen legendären Figuren gearbeitet haben.

Wie einige von euch vielleicht wissen, gibt es bereits mehrere hervorragend produzierte Dokumentationen zu diesem Thema. Eine davon ist Never Sleep Again, ein fünfstündiger Einblick in die A Nightmare on Elm Street-Filme.

Oder wie wäre es mit dem über sechsstündigen Crystal Lake Memories, das sich eingehend mit Freitag, der 13. und seinen zahlreichen Filmen beschäftigt?

Wir können jetzt freudig ankündigen, dass Chucky, oder "die Spielpuppe des Kindes", wie er hier in Schweden besser bekannt ist, jetzt die gleiche Behandlung durch Shudder erhalten wird, die ab dem 1. November eine brandneue Dokumentarserie über den sardonischen kleinen Schlingel ausstrahlen wird.

Der ultimative Bericht über die Child's Play-Filmreihe und Chucky, einen Horror-Bösewicht für die Ewigkeit. Mit Beiträgen von Darstellern, Crew, Kritikern, Historikern und Experten sowie Clips, Fotos, Archivdokumenten, Behind-the-Scenes-Material und vielem mehr erlebst du die Making-of-Geschichte, die beweist, dass man einen guten Kerl in einer Reihe von Filmen, die eine Ikone geschaffen haben, nicht unterdrücken kann.

Ist das etwas, das Sie sich ansehen werden?