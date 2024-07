Doc Brown, Scott Pilgrim und die Hauptfiguren von The Thing gehören zu den Hauptgästen, die auf Funko Fusion

HQ

Wir sind nur noch zwei Monate davon entfernt, das ultimative Crossover aus bekannten Film- und TV-Franchises zu sehen, das in Funko Fusion, dem Action-Adventure von 10:10 Games, gegeneinander kämpft. Der Entwickler hat einen neuen Clip veröffentlicht, der uns einen Einblick in die Handlung gibt, mit über 60 Charakteren aus Franchises wie Zurück in die Zukunft, Xena: Warrior Princess, The Thing (von John Carpenter) und He-Man, die kämpfen werden, um die Welt vor Funko-Spielzeug zu retten. Sie können es unten sehen.

Funko Fusion erscheint am 13. September für PC, PS4, PS5, Nintendo Switch und Xbox Series X/S. Bereit für Funko-Action?