The Hollywood Reporter berichtet, dass Christopher Lloyd (Doc Brown aus "Zurück in die Zukunft") für die kommende Star-Wars-Serie The Mandalorian: Staffel 3 gecastet wurde. Die genauen Details von Lloyds Rolle sind geheim, denn die Serie, die derzeit in Kalifornien gedreht wird, hat noch immer kein Veröffentlichungsdatum erhalten.